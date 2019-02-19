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11:05, 19 февраля 2019 498

ХК «Рязань» проиграл по буллитам, ведя по ходу матча

ХК «Рязань» проиграл по буллитам, ведя по ходу матча

ХК «Рязань» проиграл по буллитам, ведя по ходу матча. В понедельник, 18 февраля, «горожане» на домашнем льду уступили «Барсу» — 3:4.

Счет в матче открыли гости на шестой минуте, рязанцы смогли отыграться только в большинстве усилиями Никиты Попова.

Во втором периоде в одной из контратак Валерий Васильев ударил по воротам из центрального круга и попал в «девятку». Однако гости смогли отыграться еще до перерыва.

В заключительном периоде «горожане» вновь вышли вперед на 35-й секунде благодаря голу Александра Репьяха. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени.

В серии буллитов рязанцы не смогли реализовать ни одной попытки, пропустил дважды.

«Горожане» набрали 62-е очко и остались на 13-м месте в таблице.

Следующий матч ХК «Рязань» сыграет в среду, 20 февраля, во ДС «Олимпийский» против «Дизеля». Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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