ХК «Рязань» проиграл по буллитам, ведя по ходу матча. В понедельник, 18 февраля, «горожане» на домашнем льду уступили «Барсу» — 3:4.
Счет в матче открыли гости на шестой минуте, рязанцы смогли отыграться только в большинстве усилиями Никиты Попова.
Во втором периоде в одной из контратак Валерий Васильев ударил по воротам из центрального круга и попал в «девятку». Однако гости смогли отыграться еще до перерыва.
В заключительном периоде «горожане» вновь вышли вперед на 35-й секунде благодаря голу Александра Репьяха. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени.
В серии буллитов рязанцы не смогли реализовать ни одной попытки, пропустил дважды.
«Горожане» набрали 62-е очко и остались на 13-м месте в таблице.
Следующий матч ХК «Рязань» сыграет в среду, 20 февраля, во ДС «Олимпийский» против «Дизеля». Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»