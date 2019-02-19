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14:34, 19 февраля 2019 255

Султанаев забросил рекордные десять шайб в одном матче рязанской НХЛ. Обзор тура

Султанаев забросил рекордные десять шайб в одном матче рязанской НХЛ. Обзор тура

Эдуард Султанаев установил новый рекорд рязанской НХЛ. В матче 17-го тура против «Энергии» нападающий забросил десять шайб.

У Султанаева теперь 202 шайбы в матах НХЛ. Его команда «Восход СУ-2» выиграл со счетом 13:0.

«Автоимпорт» обыграл «Сокол» со счетом 3:1 и финишировал в «регулярке» на втором месте. Две шайбы забросил Евгений Дмитриев. «Империя» сыграла вничью со счетом 1:1 со «Светлым». «Шкода-Рязань» также сыграла вничью с «Державой» — 2:2.

«Динамо» обеспечила себе место в плей-офф после победы над «Здоровьем» с минимальным счетом.

Во второй группе первое место занял рязанский «Витязь», который со счетом 6:4 обыграл «Чучково», проигрывая со счетом 2:0 по ходу матча. Хет-трик сделал Николай Горячев.

«Дядьково» с аналогичным счетом выиграло у «Ухолова» и заняло второе место.

На третье место вышло «ВДВ-Рязань», которое в поединке с «Лесным» забросило 12 шайб, пропустив дважды.

В еще одном матче тура «Мещера» сыграла вничью с «Администрацией Рязани» — 1:1.

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