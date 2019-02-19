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11:50, 19 февраля 2019 439

«Зубры» выиграли третий матч подряд. Фото

«Зубры» выиграли третий матч подряд. Фото

«Зубры» выиграли третий матч подряд. В понедельник, 18 февраля, БК «Рязань» вновь победил ставропольское «Динамо» со счетом 91:72. В первой четверти на площадке шла равная игра, команды по очереди выходили вперед и завершили период 23:22.

Во второй десятиминутке гости пытались оторваться в счете, но «динамовцы» постоянно догоняли соперника. Разницу в счете удалось сделать лишь в середине периода и сохранить ее до большого перерыва — 49:40.

В третьей четверти «зубры» продолжи вести игру и увеличили свой отрыв до 18 очков.

В заключительном периоде на площадке шла равная борьба (22:21) и рязанцы довели дело до победы.

Воспитанник местного баскетбола Николай Абраменков сделал в матче дабл-дабл (10 очков и 10 подборов).

БК «Рязань» остался на шестом месте в таблице.

Следующий матч команда проведет 21 февраля во ДДТ против «Эльбруса» из Черкесска. Начало в 19:00.

Фото группы «БК Рязань«​

© RZN.info

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