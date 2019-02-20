Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:03, 20 февраля 2019 696

Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл аутсайдера. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл аутсайдера. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл аутсайдера. В матче 12 тура «РВВДКУ» выиграл у «Сталькомплекта» — 1:5.

Счет в мачте открыли «Стальные», но после получили пять безответных шайб. Дублем отметился Сергей Рыжов. Уже в следующем матче «десантники» могут стать досрочными победителями «регулярки».

Преследователь лидера «Автоимпорт М» разгромил с со счетом 11:3 «МБ Рязань». Владимир Позоров набрал восемь очков за матч, забросив четыре шайбы и отдав четыре передачи.

Лучший бомбардир турнира Андрей Баранов оформил хет-трик.

В заключительном матче тура «Рыбное-Триумф» выиграл у «Полян» — 3:0, дублем отметился Андрей Михеев.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:03, 20 февраля 2019
Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл аутсайдера. Обзор тура
14:34, 19 февраля 2019
Султанаев забросил рекордные десять шайб в одном матче рязанской НХЛ. Обзор тура
13:17, 19 февраля 2019
Финишная прямая. Сотрудники «Автоимпорта» соревновались в дартсе, шашках и лыжных гонках
11:50, 19 февраля 2019
«Зубры» выиграли третий матч подряд. Фото
11:05, 19 февраля 2019
ХК «Рязань» проиграл по буллитам, ведя по ходу матча
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 650
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 253
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 023
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 710
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 202
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований