Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл аутсайдера. Обзор тура

Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл аутсайдера. В матче 12 тура «РВВДКУ» выиграл у «Сталькомплекта» — 1:5.
Счет в мачте открыли «Стальные», но после получили пять безответных шайб. Дублем отметился Сергей Рыжов. Уже в следующем матче «десантники» могут стать досрочными победителями «регулярки».
Преследователь лидера «Автоимпорт М» разгромил с со счетом 11:3 «МБ Рязань». Владимир Позоров набрал восемь очков за матч, забросив четыре шайбы и отдав четыре передачи.
Лучший бомбардир турнира Андрей Баранов оформил хет-трик.
В заключительном матче тура «Рыбное-Триумф» выиграл у «Полян» — 3:0, дублем отметился Андрей Михеев.