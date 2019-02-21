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9:35, 21 февраля 2019 439

ХК «Рязань» обыграл «Дизель» и вышел плей-офф

ХК «Рязань» обыграл «Дизель» и вышел плей-офф

ХК «Рязань» обыграл «Дизель» и вышел плей-офф. В среду, 20 февраля, «горожане» победили команду из Пензы со счетом 4:3.

«Дизель» открыл счет в первом периоде, рязанцы смогли отыграться только спустя 20 минут благодаря голу Никиты Шацкого. Однако уже через минуту гости вновь повели в счете.

В концовке второго периода «горожане» смогли сравнять счет, а за 40 секунд до сирены впервые в матче выйти вперед.

Заключительная двадцатиминутка вновь началась с гола пензяков. Рязанцы смогли забросить победную шайбу в меньшинстве. Александр Акмальдинов на дальней штанге замкнул передачу Александра Васильева.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков раскритиковал команду за игру в первом периоде.

«Вышли на матч абсолютно неготовые. Первый период полностью проиграли — в желании, в движении, тактически. Пришлось в перерыве включать рычаги, перекраивать состав. Во втором периоде включились, сыграли более нацелено, остро, забросили три шайбы. Но в третьем периоде вновь сказалась наша болезнь — расслабились и пропустили, будем над этим думать, решать. Молодцы, отличились в большинстве», — сказал Десятков.

ХК «Рязань» набрал 64 очка и гарантировал себе место в серии плей-офф.

В пятницу, 22 февраля, «горожане» сыграют против ЦСК ВВС из Самары. Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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