ХК «Рязань» обыграл «Дизель» и вышел плей-офф. В среду, 20 февраля, «горожане» победили команду из Пензы со счетом 4:3.
«Дизель» открыл счет в первом периоде, рязанцы смогли отыграться только спустя 20 минут благодаря голу Никиты Шацкого. Однако уже через минуту гости вновь повели в счете.
В концовке второго периода «горожане» смогли сравнять счет, а за 40 секунд до сирены впервые в матче выйти вперед.
Заключительная двадцатиминутка вновь началась с гола пензяков. Рязанцы смогли забросить победную шайбу в меньшинстве. Александр Акмальдинов на дальней штанге замкнул передачу Александра Васильева.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков раскритиковал команду за игру в первом периоде.
«Вышли на матч абсолютно неготовые. Первый период полностью проиграли — в желании, в движении, тактически. Пришлось в перерыве включать рычаги, перекраивать состав. Во втором периоде включились, сыграли более нацелено, остро, забросили три шайбы. Но в третьем периоде вновь сказалась наша болезнь — расслабились и пропустили, будем над этим думать, решать. Молодцы, отличились в большинстве», — сказал Десятков.
ХК «Рязань» набрал 64 очка и гарантировал себе место в серии плей-офф.
В пятницу, 22 февраля, «горожане» сыграют против ЦСК ВВС из Самары. Начало в 19:00.
Фото ХК «Рязань»