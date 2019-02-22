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14:01, 22 февраля 2019 1085

ФК Рязань расстался с нападающим и вернул еще одного воспитанника

ФК Рязань расстался с нападающим и вернул еще одного воспитанника

ФК Рязань расстался с нападающим и вернул еще одного воспитанника. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Воспитанник рязанского футбола Кирилл Зубков вернулся в команду из раменского «Сатурна», где провел два сезона. За рязанскую команду 24-летний полузащитник провел 16 матчей. Играть Зубков в ФК «Рязань» будет под №2.

Покинул команду нападающий Илья Карпук. Который перешел в рязанскую команду из «Енисея». За «горожан» нападающий провел 11 матчей и не забил ни одного мяча.

Зубков уже успел дебютировать за команду в контрольном матче против «Химика».

Рязанцы выиграли со счетом 3:1, голами отметились Георгий Журавлев и игроки на просмотре.

Следующий товарищеский матч ФК «Рязань» проведет 26 февраля во Владимире против местного «Торпедо».

Фото ФК «Сатурн»

© RZN.info

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