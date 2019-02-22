«Зубры» обыграли последнюю команду Суперлиги-2. В четверг, 21 февраля, БК «Рязань» со счетом 77:68 победили «Эльбрус» из Черкесска.
Матч начался на 15 минут позже, из-за гостей, которые сломали кольцо. В первом периоде рязанцы владели инициативой и выиграли его с преимуществом в семь очков.
Во второй и до середины третьей четверти разница в счете сохранялась, однако перед четвертой десятиминуткой гости сократили отрыв — 52:50.
Заключительная четверть началась с атак «зубров», которые вновь повели с разницей в 15 очков и довели дело до победы.
БК «Рязань» остался на шестом месте. В пятницу, 22 февраля, состоится ответный матч. Начало в 19:00.