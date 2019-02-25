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14:24, 25 февраля 2019 405

ФК «Рязань» подписал нападающего из ФНЛ

ФК «Рязань» подписал нападающего из ФНЛ

ФК «Рязань» подписал нападающего из ФНЛ. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Алексей Баев перешел на правах аренды из ФК «Тюмень». В составе сибирской команды 25-летний форвард провел шесть матчей и голов не забивал. Ранее Баев выступал за ФК «Тамбов», подольский «Витязь» и владимирское «Торпедо».

Также перед закрытием трансферного окна в ФК «Рязань» перешел полузащитник Ян Шанин.

Хавбек начинал сезон в «Велесе», где провел 12 матчей. Ранее выступал за «Машук-КМВ» из Пятигорска и раменский «Сатурн».

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