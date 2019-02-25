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14:16, 25 февраля 2019 394

ХК «Рязань» выиграл последний матч чемпионата и сыграет в плей-офф с «Рубином»

ХК «Рязань» выиграл последний матч чемпионата и сыграет в плей-офф с «Рубином»

ХК «Рязань» выиграл последний матч чемпионата и сыграет в плей-офф с «Рубином». В воскресенье, 24 февраля, «горожане» победили тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3.

Уже в первом периоде соперники забросили на двоих пять шайб. Гости дважды выходили вперед, но рязанцы отыгрывались. Сначала Иван Иванов забросил свою 21 шайбу, а затем Владимир Карпов сыграл первым на добивании.

За четыре минуты до перерыва хозяева впервые в матче вышли вперед. Карпов оформил дубль в большинстве.

Во втором периоде рязанцы забросили четвертый гол, а в заключительном команды обменялись шайбами.

«Ребята сегодня выложились. Очень серьезно настраивались на соперника, хотели проявить себя — крайняя игра чемпионата, не совсем удачно складывались предыдущие матчи, отступать некуда. Молодцы. С победой болельщиков», — сказал после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.

ХК «Рязань» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте и в 1/8 финала сыграет с «Рубином» из Тюмени.

Первый матч для «горожан» пройдет в гостях 28 февраля.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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