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11:56, 25 февраля 2019 298

Пилот «Зеленого сада» победил в Кубке России по автокроссу

Пилот «Зеленого сада» победил в Кубке России по автокроссу

Российская автомобильная федерация утвердила результаты официальных соревнований по автокроссу 2018 года — чемпионата, первенства, Кубка страны и Кубка РАФ.

Сезон завершился осенью, тогда подвели предварительные итоги, а затем решение вынесла техническая комиссия. После этого утвердили результаты сезона во всех классах машин.

Больше всего очков в классе грузовиков Т4-2 («ГАЗ-53») набрал Валерий Фролов, который выступает за команду СПК «Зеленый сад». По результатам сезона он стал обладателем Кубка России-2018.

Кроме того, отличились другие рязанские спортсмены-автомобилисты, которые завоевали семь призовых мест: четыре первых, два вторых и одно третье.

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