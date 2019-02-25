Пилот «Зеленого сада» победил в Кубке России по автокроссу

Российская автомобильная федерация утвердила результаты официальных соревнований по автокроссу 2018 года — чемпионата, первенства, Кубка страны и Кубка РАФ.
Сезон завершился осенью, тогда подвели предварительные итоги, а затем решение вынесла техническая комиссия. После этого утвердили результаты сезона во всех классах машин.
Больше всего очков в классе грузовиков Т4-2 («ГАЗ-53») набрал Валерий Фролов, который выступает за команду СПК «
Кроме того, отличились другие рязанские спортсмены-автомобилисты, которые завоевали семь призовых мест: четыре первых, два вторых и одно третье.