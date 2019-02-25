В Клепиках устроили гонки на внедорожниках

В День защитника Отечества в Спас-Клепиках провели гонки внедорожников «Alliance off Road». Соревнования организовали в шестой раз, сообщает издательство «
Для участников приготовили стандартную и сложную трассы. Некоторым экипажам пришлось откапывать свои машины из сугробов.
«Каждый год посещаю эти соревнования. Очень зрелищно выглядят и машины, и заезды. Интересно болеть за водителей, но никогда не угадаешь, кто же все-таки одержит победу», — поделилась впечатлением Маргарита Решетина.
На сложной трассе победил Алексей Антипов, на второй трассе — Олег Широков.