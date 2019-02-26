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10:02, 26 февраля 2019 376

Рязанский аккумуляторный завод помог картингистам выступить в Набережных Челнах

Рязанский аккумуляторный завод помог картингистам выступить в Набережных Челнах

Рязанский аккумуляторный завод помог представителям автоклуба Новомичуринска выступить на Кубке Набережных Челнов по картингу. В 2019 году клуб едва не закрылся, но «Тангстоун» оказал ему поддержку.

«Рязанский аккумуляторный завод с пониманием отнесся к нашей просьбе о сотрудничестве и помог попасть на важные для ребят соревнования», — рассказал наставник команды Максим Барабанов.

Участниками соревнований стали гонщики из разных регионов России. Команда из Рязанской области состязались в четырех классах: «Ротакс-Макс Юниор», «Свободный», «Хонда» и «Ротакс-Макс».

По словам Максима Баранова, гонка такого уровня — дебют для пилотов из Новомичуринска. «Несмотря на то, что отмена тренировки в шипованных классах не позволила настроить технику, наши спортсмены достойно откатали первый и второй день в классе „Ротакс-Макс“ и „Хонда“», — отметил он.

Спортсмены планируют побороться за призовые места турнира в следующем году.

Справка:

Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» — один из ведущих производителей свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и промышленных аккумуляторов в России.

Сегодня мощность завода составляет около 60 миллионов ампер-часов в год. Реализация многоуровневой системы контроля обеспечивает стабильность производственных процессов и высокое качество продукции.

С 2017 года ООО РАЗ «Тангстоун» является техническим партнером команды «КамАЗ-мастер».

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