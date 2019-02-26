Рязанский аккумуляторный завод помог картингистам выступить в Набережных Челнах

Рязанский аккумуляторный завод помог представителям автоклуба Новомичуринска выступить на Кубке Набережных Челнов по картингу. В 2019 году клуб едва не закрылся, но «
«Рязанский аккумуляторный завод с пониманием отнесся к нашей просьбе о сотрудничестве и помог попасть на важные для ребят соревнования», — рассказал наставник команды Максим Барабанов.
Участниками соревнований стали гонщики из разных регионов России. Команда из Рязанской области состязались в четырех классах: «Ротакс-Макс Юниор», «Свободный», «Хонда» и «Ротакс-Макс».
По словам Максима Баранова, гонка такого уровня — дебют для пилотов из Новомичуринска. «Несмотря на то, что отмена тренировки в шипованных классах не позволила настроить технику, наши спортсмены достойно откатали первый и второй день в классе „Ротакс-Макс“ и „Хонда“», — отметил он.
Спортсмены планируют побороться за призовые места турнира в следующем году.
Справка:
Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» — один из ведущих производителей свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и промышленных аккумуляторов в России.
Сегодня мощность завода составляет около 60 миллионов ампер-часов в год. Реализация многоуровневой системы контроля обеспечивает стабильность производственных процессов и высокое качество продукции.
С 2017 года ООО РАЗ «Тангстоун» является техническим партнером команды «КамАЗ-мастер».