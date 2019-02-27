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12:42, 27 февраля 2019 504

Новый фонд поддержки и развития спорта «Стимул» провел соревнования в Шилове

Новый фонд поддержки и развития спорта «Стимул» провел соревнования в Шилове

Рязанские спортсмены, тренеры и предприниматели создали новый фонд поддержки и развития физкультуры и спорта «Стимул», чтобы поддержать мастеров, ветеранов спорта, а также начинающих спортсменов.

Об официальном открытии организации объявили на первых масштабных соревнованиях, которые прошли в Шилове.

В первый день здесь провели соревнования по плаванию и турнир для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Во второй день состоялся турнир по дзюдо — одновременно на трех татами выступали больше 120 борцов.

Кроме того, в рамках соревнований состоялась матчевая встреча по дзюдо Россия/Франция. Команды из десяти борцов, представляющие города-побратимы Рязань и Брессюир, провели матч, который завершился со счетом 7:3 в пользу рязанцев.

В заключительный день фестиваля прошли соревнования по джиу-джитсу в разделе «неваза».

Представителя «Стимула» отметили, что важно оказывать своевременную помочь в организации турниров, приобретении спортивного оборудования, финансировании выездных соревнований, поощрении в виде стипендий.

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