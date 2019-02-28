Для работников «Рязаньэнерго» провели лыжные гонки

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошли корпоративные соревнования по лыжным гонкам. На биатлонном комплексе в поселке Варские собрались тринадцать смешанных команд энергетиков от каждого района электрических сетей (РЭС) филиала и команда управления — всего более сорока спортсменов.
В индивидуальной гонке женщины соревновались на дистанции два километра, мужчины — три километра. По сумме баллов участников определили лучшие команды.
С результатом в 57 баллов победила команда управления филиала. Второе место завоевали спортсмены из Рязанского РЭС, набрав 51 балл. На третьем месте — сотрудники Скопинского РЭС, их результат — 45 баллов.
На церемонии награждения руководство «Рязаньэнерго» вручило переходящий кубок предприятия команде представителей управления, а также подарки и медали за призовые места в гонке. Отдельные награды получили спортсмены, показавшие лучшее время в личных зачетах в своих возрастных категориях: женщины 41 год и старше.
Состязания стали первым этапом большой спортивной программы «Рязаньэнерго» в 2019 году.