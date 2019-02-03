В Рязани завершились 23-и соревнования «Лыжня Бирюкова»

В эти выходные в Рязани прошли 23-и традиционные открытые соревнования «Лыжня Бирюкова». В этом году в них приняли участие более 600 спортсменов и любителей лыжного спорта из Рязанской, Московской и Тамбовской областей.

В воскресенье, 3 февраля, в Мемориальном парке состоялись заключительный этап гонки и награждение победителей.

Ежегодно в турнире участвуют любители лыжного спорта разных возрастов. В этом году самому младшему участнику — 8 лет, самому старшему — 83 года.

По мнению главного судьи соревнований Петра Андрианова, именно поэтому гонка заслужила свою популярность: «В ней выступают все возрастные группы, в которые входят и дети, и ветераны. В каждой номинации выявляются сильнейшие спортсмены».

В число ветеранов гонки вошел ее постоянный участник — чемпион советского Союза Анатолий Бирюков, именем которого названы соревнования. Традиционно гонки разделили по категориям: дети, подростки, взрослые и ветераны. В течение двух дней соревнований лыжники совершили старты на дистанции — 2, 3, 5, 10 километров.

Соревнования проводились в шести возрастных группах.

В группе ветеранов (участники 1997 года рождения и старше) победителями стали Анатолий Бирюков (Рязань) и Людмила Цыпулина (СШ «Алмаз"64).

В других возрастных группах призерами стали:

На дистанции 2 км: Виталий Зверков (Скопин, ДЮСШ «Старт»), Анастасия Минкова (СШ «Алмаз»);

На дистанции 3 км: Андрей Пыриков (СШ «Алмаз"64), Анастасия Монастырева (СДЮСШОР «вымпел»);

На дистанции 5 км: Андрей Ильиных (СШ «Алмаз"64), Екатерина Полтко (СШ «Алмаз»), Варакина Кристина (Луховицы), Жукова Екатерина («Тумская ДЮСШ»);

На дистанции 10 км: Алексей Григорьев (СШ «Алмаз»), Алексей Цыпулин (СШ «Алмаз» 64).

Победителей турнира наградили медалями, грамотами и денежными премиями от постоянного генерального спонсора «Лыжни Бирюкова» — финансово-промышленной компании « Инвест ». Специальные призы также получили самый младший и самый старший лыжники. Награды вручила помощник президента холдинга ФПК «Инвест» Юлия Рулева.

Представитель спонсора отметила, что лыжный спорт является для рязанцев одним из самых любимых видов спорта и «Лыжня Бирюкова» — это мероприятие, которое в нашем городе и за его пределами пользуется огромной популярностью.

«С 1996 года идейным вдохновителем соревнований является президент холдинга «Инвест» Игорь Коськин, который лично поддерживает и активно популяризирует лыжный спорт в Рязанской области. Мемориальный парк — одно из мест доступной городской среды, где рязанцы и гости города могут целыми семьями без потери времени на дорогу с удовольствием прокатиться на лыжах по белому снегу и получить заряд энергии», — сказала Рулева.