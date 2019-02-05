ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. Видео

ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. В понедельник, 5 февраля, «горожане» со счетом 0:2 уступили «Торосу».
Уже на третьей минуте матча хозяева открыли счет. Арбитры не заметили офсайд у автора заброшенной шайбы Владислава Лукина и засчитали гол.
После перерыва гости выровняли игру и создали несколько моментов, однако в концовке второй двадцатиминутки «горожане» пропустили еще одну шайбу.
«В первом периоде соперник навязал нам активные действия, из-за этого он у нас не удался. Во втором и третьем периодах игру выровняли, создали много моментов, но не забили. У нас есть сомнения по поводу первой пропущенной шайбы, мы считаем, что было положение „вне игры“», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.
У «горожан» осталось 59 очков и 14-е место в таблице. Следующий матч хоккеисты проведут 6 февраля в Альметьевске против «Нефтяника».
Фото ХК «Торос»