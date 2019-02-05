Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 5 февраля 2019 397

ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. Видео

ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. Видео

ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. В понедельник, 5 февраля, «горожане» со счетом 0:2 уступили «Торосу».

Уже на третьей минуте матча хозяева открыли счет. Арбитры не заметили офсайд у автора заброшенной шайбы Владислава Лукина и засчитали гол.

После перерыва гости выровняли игру и создали несколько моментов, однако в концовке второй двадцатиминутки «горожане» пропустили еще одну шайбу.

«В первом периоде соперник навязал нам активные действия, из-за этого он у нас не удался. Во втором и третьем периодах игру выровняли, создали много моментов, но не забили. У нас есть сомнения по поводу первой пропущенной шайбы, мы считаем, что было положение „вне игры“», — заявил после матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков.

У «горожан» осталось 59 очков и 14-е место в таблице. Следующий матч хоккеисты проведут 6 февраля в Альметьевске против «Нефтяника».

Фото ХК «Торос»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:11, 5 февраля 2019
ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. Видео
11:26, 4 февраля 2019
ФК «Рязань» покинул воспитанник «Локомотива»
9:05, 4 февраля 2019
Появилось видео выступления рязанской фигуристки Трусовой на чемпионате России в Перми
21:19, 3 февраля 2019
Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла первенство России
20:18, 3 февраля 2019
В Рязани завершились 23-и соревнования «Лыжня Бирюкова»
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 268
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 767
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 072
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 794
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 631
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 1
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований