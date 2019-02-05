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17:01, 5 февраля 2019 696

На «Лыжню России» зарегистрировались три тысячи рязанцев

На «Лыжню России» зарегистрировались три тысячи рязанцев

В первый день регистрации на «Лыжню России» записались три тысячи рязанцев. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал министр спорта области Владислав Фролов.

По его словам, ожидается, что участниками гонки станут 12 тысяч человек. Организаторы заверили — несмотря на потепление, трасса в хорошем состоянии и уже готова к «Лыжне», которая пройдет 9 февраля.

Общий старт на дистанциях пять и десять километров традиционно состоится в 12:00. Старт VIP-забега дадут сразу после этого.

Кроме того, в Варских в четвертый раз пройдет сдача нормативов комплекса ГТО.

Регистрация продлится до 9 февраля включительно. Подать заявку можно с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, дом №35. В комиссию необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, допуск врача или личное заявление. Для сдачи нормативов ГТО при регистрации необходимо представить уникальный идентификационный номер.

Добраться до места проведения гонки и обратно рязанцы смогут на бесплатных автобусах, они отправятся с площади Театральной. Для тех, кто приедет на автомобилях, предоставят большую парковку с несколькими выездами.

Отметим, что 9 февраля в 17 районах области также пройдут забеги, приуроченные к «Лыжне России».

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