БК «Рязань» проиграл «Арсеналу», разгромно уступив в последней четверти

Матч во вторник, 5 февраля, завершился со счетом 60:83 в пользу тульской команды.
Первый период завершился со счетом 22:16 в пользу хозяев. Перед большим перерывом «канониры» счет сравняли и даже вышли вперед — 34:36.
Третья четверть прошла в равной борьбе.
Перед началом последней десятиминутки гости вели в три очка. Период начался с отрыва «туляков» 0:21. Рязанцы смогли набрать первые очки только на восьмой минуте четверти, но спастись от поражения им не удалось.
«Зубры» опустились на шестую позицию в таблице.
6 февраля пройдет ответный матч между БК «Рязань» и «Арсеналом». Начало в 19:00.
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