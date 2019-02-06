Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:03, 6 февраля 2019 339

БК «Рязань» проиграл «Арсеналу», разгромно уступив в последней четверти

БК «Рязань» проиграл «Арсеналу», разгромно уступив в последней четверти

Матч во вторник, 5 февраля, завершился со счетом 60:83 в пользу тульской команды.

Первый период завершился со счетом 22:16 в пользу хозяев. Перед большим перерывом «канониры» счет сравняли и даже вышли вперед — 34:36.

Третья четверть прошла в равной борьбе.

Перед началом последней десятиминутки гости вели в три очка. Период начался с отрыва «туляков» 0:21. Рязанцы смогли набрать первые очки только на восьмой минуте четверти, но спастись от поражения им не удалось.

«Зубры» опустились на шестую позицию в таблице.

6 февраля пройдет ответный матч между БК «Рязань» и «Арсеналом». Начало в 19:00.

Фото «БК Рязань«​

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:03, 6 февраля 2019
БК «Рязань» проиграл «Арсеналу», разгромно уступив в последней четверти
17:01, 5 февраля 2019
На «Лыжню России» зарегистрировались три тысячи рязанцев 1
10:11, 5 февраля 2019
ХК «Рязань» проиграл в Нефтекамске. Видео
11:26, 4 февраля 2019
ФК «Рязань» покинул воспитанник «Локомотива»
9:05, 4 февраля 2019
Появилось видео выступления рязанской фигуристки Трусовой на чемпионате России в Перми
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 56 450
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 41 919
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
11:04, 30 января 2019 37 154
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 873
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
11:02, 30 января 2019 23 762
На заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкесии 3
Все новости
Голосования

Заметили ли вы изменения в работе общественного транспорта в 2019 году?

Окончание опроса: 19.02.2019
Архив голосований