В рязанской НХЛ 18+ завершился второй круг. Об этом сообщили организаторы.
В матче 10 тура лидер таблицы «РВВДКУ» разгромил «МБ Рязань» со счетом 11:1. Форвард Евгений Рагулин забросил четыре шайбы и отдал две передачи.
Ближайший преследователь «десантников» — «Автоимпорт» обыграл «Рыбное — Триумф» со счетом 9:1. В составе автомобилистов по хет-трику оформили Владимир Позоров и Андрей Баранов.
Победа «Автоимпорта» увеличила отрыв от рыбновской команды до восьми очков.
Единственную ничью в туре зафиксировали в матче «Сталькомплект» — «Поляны». Первый период завершился всухую. По голу команды забили в каждом из оставшихся периодов.
Матчи третьего круга начнутся 9 февраля.