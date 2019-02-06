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15:04, 6 февраля 2019 206

В рязанской НХЛ 18+ завершился второй круг

В рязанской НХЛ 18+ завершился второй круг

В рязанской НХЛ 18+ завершился второй круг. Об этом сообщили организаторы.

В матче 10 тура лидер таблицы «РВВДКУ» разгромил «МБ Рязань» со счетом 11:1. Форвард Евгений Рагулин забросил четыре шайбы и отдал две передачи.

Ближайший преследователь «десантников» — «Автоимпорт» обыграл «Рыбное — Триумф» со счетом 9:1. В составе автомобилистов по хет-трику оформили Владимир Позоров и Андрей Баранов.

Победа «Автоимпорта» увеличила отрыв от рыбновской команды до восьми очков.

Единственную ничью в туре зафиксировали в матче «Сталькомплект» — «Поляны». Первый период завершился всухую. По голу команды забили в каждом из оставшихся периодов.

Матчи третьего круга начнутся 9 февраля.

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