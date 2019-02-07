ХК «Рязань» пропустил шесть шайб в Альметьевске. Видео

В среду, 6 февраля, в Альметьевске ХК «Рязань» проиграл местному «Нефтянику» со счетом 3:6. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
Счет в матче открыли рязанцы, которые усилиями Давида Мнацяна реализовали большинство.
Хозяева отыгрались на 15-й минуте.
Во втором периоде рязанцы из-за частых удалений пропустили четыре шайбы подряд. Три из них «Нефтяник» забросил в большинстве.
В заключительной двадцатиминутке рязанцы смогли забросить две шайбы, но вновь пропустили.
«Начали мы хорошо, вышли настроенные, забили гол в большинстве. Но затем грубые ошибки, ненужные удаления и плохая игра на „пятаке“ привели к такому количеству пропущенных шайб», — подчеркнул после матча и.о. главного тренера ХК «Рязань» Андрей Ершов.
ХК «Рязань» остался на 14-м месте в таблице. 8 февраля «горожане» сыграют в гостях с «Ижсталью».
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