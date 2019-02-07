«Зубры» обыграли тульский «Арсенал»

В среду, 6 февраля, БК «Рязань» на домашней площадке обыграл «Арсенал» из Тулы со счетом 84:71.
В первой половине встречи на площадке шла равная игра. Первая четверть осталась за туляками — 17:19, во второй хозяева сократили счет до минимума — 37:38.
После большого перерыва БК «Рязань» начал вести в счете и за две минуты до окончания третьего периода разрыв увеличился до девяти очков — 57:48.
В заключительную десятиминутку «зубры» лишь увеличили разницу в счете и довели дело до победы.
БК «Рязань» остался на шестом месте, следующий матч в Рязани пройдет 17 февраля против «Динамо» из Ставрополя.