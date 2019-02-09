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16:41, 9 февраля 2019 1001

В «Лыжне России» поучаствовали около 15 тысяч рязанцев. Фото

В «Лыжне России» поучаствовали около 15 тысяч рязанцев. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 9 февраля, в Рязанской области прошла XXXVII открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Главный старт состоялся на трассе в районе поселка Варские.

В мероприятии поучаствовали представители органов местной власти, трудовые коллективы рязанских компаний и предприятий, профессиональные спортсмены, студенты, медики, семьи с детьми. Всего на «Лыжню России» собрались порядка 15 тысяч рязанцев разных возрастов. К лыжной гонке в 30-й раз присоединилась 83-летняя Людмила Амелькина из Старожиловского района.

Спортсмены стартовали на дистанции 5 километров — юноши и девушки 2001 года рождения и моложе; 10 километров — мужчины и женщины 2000 года рождения и старше; 2019 метров — VIP-гонка.

Старт соревнованиям дал губернатор Рязанской области Николай Любимов. «"Лыжне России» почти 40 лет. Это такая уникальная система, которая охватила почти всю страну — сегодня стартуют 73 региона. Желаю всем участникам получить заряд бодрости! Удачи вам, отличного старта и хорошей лыжни!".

Победителями забега в своих возрастных группах на дистанции 5 км стали Кристина Павлушина и Соловьев Руслан; на дистанции 10 км — Дмитрий Мысев и Татьяна Чванова.

На время лыжной гонки в зоне стартового городка организовали раздевалки, участников угостили горячим чаем и традиционной кашей. Неподалеку для детей проводились спортивные конкурсы, эстафеты, работала фотозона.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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