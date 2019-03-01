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10:43, 1 марта 2019 950

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в плей-офф. Видео

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в плей-офф. Видео

ХК «Рязань» проиграл в овертайме первый матч в плей-офф. В четверг, 28 февраля, в Тюмени «горожане» уступили «Рубину» со счетом 2:3.

Хозяева активнее начали встречу, однако счет в матче открыл броском с разворота Артур Чувиляев. Во второй двадцатиминутке тюменцы сначала сравняли счет, а потом вышли вперед.

В середине третьего периода рязанцам удалось сделать счет 2:2 и перевести игру в овертайм. В дополнительном времени победную шайбу забросили хозяева.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков отметил, что матч был с равными возможностями.

«Территориальным преимуществом соперник владел, но не скажу, что у наших ворот возникало слишком уж много острых моментов. Голкипер справлялся с бросками. Будем бороться. Мы знаем, как нам обыгрывать соперника», — заявил тренер.

Второй матч пройдет в пятницу, 1 марта. Начало в 17:00.

Фото и видео «ХК Рубин»

© RZN.info

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