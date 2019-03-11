В рязанской НХЛ 18+ определились все участники плей-офф. Обзор тура

В рязанской НХЛ 18+ определились все участники плей-офф, которые разыграют путевку на фестиваль в Сочи. По итогам 14-го тура четвертым участником серии на вылет стала команда из Полян.
Хоккеисты из Рязанского района со счетом 5:3 обыграли последнюю команду турнира «МБ Рязань». У проигравшей команды хет-триком отметился защитник Игорь Иванов.
«Рыбное-Триумф», которое досрочно заняло третье место, обыграло «Сталькомплект» со счетом 0:2. По голу гости провели в начале и концовке поединка.
В 14-м туре первое поражение потерпел лидер сезона — «РВВДКУ». В мачте против «Автоимпорта М» «десантники» пропустили шесть шайб и проиграли со счетом 5:6. «РВВДКУ» благодаря дублю Евгения Рагулина отыгралось со счета 5:2, но победить в 14-й раз подряд не получилось.
Лучший бомбардир Андрей Баранов забросил свою 24-ю шайбу в турнире.
Таким образом, в плей-офф «Автоимпорт М» сыграет против «Рыбного — Триумф», а «РВВДКУ» против «Полян».
Кубок Надежд между собой разыграют «Сталькомплект» и «МБ Рязань».