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16:38, 12 марта 2019 375

В рязанском минспорте опровергли информацию о расформировании ХК «Рязань»

В рязанском минспорте опровергли информацию о расформировании ХК «Рязань»

В рязанском минспорте опровергли информацию о расформировании ХК «Рязань». Соответствующий пост появился на странице министерства «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что игроки и тренерский штаб отправились в отпуск. Контракты хоккеистов истекут в мае и в начале апреля клуб займется их продлением.

«Минспорт благодарит хоккейный клуб „Рязань“ за достигнутые результаты. Ребята показали хорошую игру, красивый, волевой хоккей и стремление к победе», — отмечается в сообщении.

Ранее в газете «Спорт-Экспресс» появилась информация о расформировании команды. Ее также подхватили некоторые рязанские СМИ.

Напомним, в текущем сезоне ХК «Рязань» занял 13-е место в регулярном чемпионате и попал в плей-офф. В 1/8 финала «горожане» трижды проиграли «Рубину» и завершили выступление в турнире. В последнем матче рязанцы устроили массовую драку.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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