Весной в Дашково-Песочне откроется новый фитнес-клуб

Этой весной в микрорайоне Дашково-Песочня откроется новый фитнес-клуб «Эволюция». На его территории в 900 кв метров появятся шесть тренировочных зон, две из которых принципиально новые — зоны кинезис и TRX, МФР и stretching.
В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.
Открытие
Ранее директор клуба Татьяна Терешина
Кроме того, команда «Эволюции» сняла для рязанцев мотивационный ролик. Вместе с гендиректором Екатериной Хреновой в его создании поучаствовали директор по продажам Сергей Лакеев, директор клуба Татьяна Терешина и фитнес директор Александр Телушкин.