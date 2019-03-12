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12:03, 12 марта 2019 1984

Весной в Дашково-Песочне откроется новый фитнес-клуб

Весной в Дашково-Песочне откроется новый фитнес-клуб

Этой весной в микрорайоне Дашково-Песочня откроется новый фитнес-клуб «Эволюция». На его территории в 900 кв метров появятся шесть тренировочных зон, две из которых принципиально новые — зоны кинезис и TRX, МФР и stretching.

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Открытие фитнес-клуба по адресу: улица Васильевская, дом №7 запланировано на 29 апреля.

Ранее директор клуба Татьяна Терешина рассказала RZN.info, зачем городу «Эволюция», в чем отличие нового фитнес-клуба от остальных и что такое «умный фитнес».

Кроме того, команда «Эволюции» сняла для рязанцев мотивационный ролик. Вместе с гендиректором Екатериной Хреновой в его создании поучаствовали директор по продажам Сергей Лакеев, директор клуба Татьяна Терешина и фитнес директор Александр Телушкин.

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