Рязанцев пригласили на Открытый кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Видео

В субботу, 16 марта, во Дворце детского творчества пройдет Открытый кубок Рязанской области по бодибилдингу и фитнес-бикини.
Видеоприглашение для рязанцев записал президент Федерации бодибилдинга России и Санкт-Петербурга, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, 16-кратный чемпион России по бодибилдингу Александр Вишневский.
Региональный кубок примет не только российских спортсменов, но и представителей Беларуси. Зрителей ждет шоу «Петербург-Атлетик» от Дмитрия Крылова, Сергея Зебальда и Алексея Кузнецова. В рамках Открытого кубка пройдут показательные выступления, конкурсы, автограф-сессия от чемпионов.
Кроме того, среди зрителей разыграют сертификат на годовой абонемент в фитнес-центр «Барс-Премиум».
Начало мероприятия в 12:00, вход бесплатный.