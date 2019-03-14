Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:34, 14 марта 2019 497

Рязанцев пригласили на Открытый кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Видео

Рязанцев пригласили на Открытый кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 16 марта, во Дворце детского творчества пройдет Открытый кубок Рязанской области по бодибилдингу и фитнес-бикини.

Видеоприглашение для рязанцев записал президент Федерации бодибилдинга России и Санкт-Петербурга, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, 16-кратный чемпион России по бодибилдингу Александр Вишневский.

Региональный кубок примет не только российских спортсменов, но и представителей Беларуси. Зрителей ждет шоу «Петербург-Атлетик» от Дмитрия Крылова, Сергея Зебальда и Алексея Кузнецова. В рамках Открытого кубка пройдут показательные выступления, конкурсы, автограф-сессия от чемпионов.

Кроме того, среди зрителей разыграют сертификат на годовой абонемент в фитнес-центр «Барс-Премиум».

Начало мероприятия в 12:00, вход бесплатный.

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:34, 14 марта 2019
Рязанцев пригласили на Открытый кубок области по бодибилдингу и фитнес-бикини. Видео
12:44, 14 марта 2019
В Рязани пройдет любительский чемпионат и кубок области по футболу
16:38, 12 марта 2019
В рязанском минспорте опровергли информацию о расформировании ХК «Рязань»
12:03, 12 марта 2019
Весной в Дашково-Песочне откроется новый фитнес-клуб
13:41, 11 марта 2019
Черчесов определился с составом сборной России для отборочных матчей чемпионата Европы
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
21:34, 8 марта 2019 29 264
В Москве школьник умер после визита к стоматологу
18:22, 9 марта 2019 24 074
На масленичных гуляниях Любимов попробовал блины, пряники и похлебку. Фото
12:51, 11 марта 2019 23 769
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
21:02, 10 марта 2019 22 723
Стали известны подробности крушения самолета в Эфиопии 1
11:13, 10 марта 2019 20 642
Полицейские установили личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Рязани
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований