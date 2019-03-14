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16:36, 14 марта 2019 493

Самые красивые и сильные атлеты поборются в Рязани за богатырские мечи и 400 тысяч

Самые красивые и сильные атлеты поборются в Рязани за богатырские мечи и 400 тысяч

Весной в Рязани пройдет «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки». В этом году открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини приобрел международный характер: на него уже зарегистрировались 70 участников из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Президент федерации по бодибилдингу и фитнесу Рязанской области Алексей Шаев рассказал, что впервые чемпионат пройдет в формате открытого судейства.

«Если раньше спортсменов могли судить, в том числе их тренеры, и оценки были не напоказ, то сейчас мы решили искоренить предвзятое судейство. Судьи будут беспристрастны, а оценки будут сразу выводиться на экран. Спортсмен после выступления сможет увидеть, как его оценили», — пояснил Шаев.

В состав жюри войдут спортсмены из Рязани, Москвы и Московской области, Калуги и Тулы.

Участницы будут соревноваться в категориях «фитнес-бикини», «фитнес-модель» (выступление в платье) и «показательное выступление». Мужчины выступят в категориях «Bodybuilding», «Men's Physique».

Шаев отметил, что впервые в России на «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки» введут мужскую соревновательную категорию «Men's Classic Physique».

Также в целях популяризации бодибилдинга организаторы выделили отдельную категорию — «мужчины-мастера» для спортсменов старше 40 лет.

В 2019 году призовой фонд чемпионата увеличили до 400 тысяч рублей.

Победители мужских категорий помимо денежных премий получат богатырские мечи весом семь килограммов, девушки — кокошники, выполненные в виде трех куполов Рязанского кремля.

Для гостей чемпионата пройдут традиционные конкурсы и викторины. Желающие смогут посоревноваться за звание обладателя лучшего пресса, проявить выносливость в упражнении «планка» и поотжиматься.

Гран-при пройдет 23 марта в ДК РГАТУ по адресу: улица Костычева, дом №1. Начало соревнований в 13:00.

© RZN.info

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