Самые красивые и сильные атлеты поборются в Рязани за богатырские мечи и 400 тысяч

Весной в Рязани пройдет «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки». В этом году открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини приобрел международный характер: на него уже зарегистрировались 70 участников из России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Президент федерации по бодибилдингу и фитнесу Рязанской области Алексей Шаев рассказал, что впервые чемпионат пройдет в формате открытого судейства.
«Если раньше спортсменов могли судить, в том числе их тренеры, и оценки были не напоказ, то сейчас мы решили искоренить предвзятое судейство. Судьи будут беспристрастны, а оценки будут сразу выводиться на экран. Спортсмен после выступления сможет увидеть, как его оценили», — пояснил Шаев.
В состав жюри войдут спортсмены из Рязани, Москвы и Московской области, Калуги и Тулы.
Участницы будут соревноваться в категориях «фитнес-бикини», «фитнес-модель» (выступление в платье) и «показательное выступление». Мужчины выступят в категориях «Bodybuilding», «Men's Physique».
Шаев отметил, что впервые в России на «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки» введут мужскую соревновательную категорию «Men's Classic Physique».
Также в целях популяризации бодибилдинга организаторы выделили отдельную категорию — «мужчины-мастера» для спортсменов старше 40 лет.
В 2019 году призовой фонд чемпионата увеличили до 400 тысяч рублей.
Победители мужских категорий помимо денежных премий получат богатырские мечи весом семь килограммов, девушки — кокошники, выполненные в виде трех куполов Рязанского кремля.
Для гостей чемпионата пройдут традиционные конкурсы и викторины. Желающие смогут посоревноваться за звание обладателя лучшего пресса, проявить выносливость в упражнении «планка» и поотжиматься.
Гран-при пройдет 23 марта в ДК РГАТУ по адресу: улица Костычева, дом №1. Начало соревнований в 13:00.