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17:18, 17 марта 2019 244

Рязанцы привезли медали с чемпионата по тайскому боксу в Орле

Рязанцы привезли медали с чемпионата по тайскому боксу в Орле

Рязанцы привезли медали с открытого чемпионата и первенства Орловской области по тайскому боксу. Соревнования проходили 16 и 17 марта, в них участвовали 150 человек из Москвы, Московской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тульской и Калужской областей.

Награды получили трое представителей Рязанской области. Их тренирует президент областной федерации тайского бокса Владимир Печерских.

Артур Носов в весовой категории до 75 килограммов (возрастная категория — мужчины) провел два поединка, в одном из которых одержал досрочную победу нокаутом. Рязанец завоевал первое место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

Анастасия Тарасова в весовой категории до 60 килограммов (возрастная категория — юниорки) в полуфинале уступила хозяйке ринга и заняла третье место.

Сергей Чернышов в весовой категории до 60 килограммов (возрастная категория — юниоры) в полуфинале победил хозяина ринга, а в финале проиграл бойцу из Московской области.

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