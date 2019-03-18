В Рязань на первенство ЦФО по танцевальному спорту съехались 17 регионов. Фото

В воскресенье, 17 марта, в Академии единоборств состоялись прошло первенство ЦФО по танцевальному спорту. Об этом сообщил
На соревнования приехали около 800 спортсменов из 17 областей России. Многие из участников — победители и призеры всероссийских и международных конкурсов.
Состязания прошли среди юниоров и юниорок (16-18 лет) по латиноамериканской программе, юношей и девушек (14-15 лет) по европейской программе, юношей и девушек (12-13 лет) по латиноамериканской программе.
По итогам соревнований в группе юниоры и юниорки (16-18 лет) второе место завоевали пара Никита Дегтев — Юлия Большакова, кандидаты в мастера спорта России, танцевально-спортивный клуб «Грация», тренеры — Викулова Ирина, Чешаев Дмитрий.
В группе юноши и девушки (14-15 лет) рязанская пара Никита Червонкин — Мария Щеглюк стали пятыми.
В группе юноши и девушки (12-13 лет) рязанская пара Максим Семенов — Алена Каковкина дошли до четвертьфинала соревнований.