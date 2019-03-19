Летом в Рязани пройдут чемпионат и первенство России по картингу, а также чемпионат ЦФО. Календарь официальных соревнований 2019 года опубликован на
Чемпионат России по картингу состоит из пяти этапов, третий и четвертый из них пройдут в Рязани с 12 по 14 июля и со 2 по 4 августа соответственно. В этих числах пройдет первенство России в классах «МИНИ», «Супер МИНИ» и «ОК-Junior».
Организатор соревнований — Российская автомобильная федерация.
Победители гонок получат звания «Чемпион России 2019 года по картингу», «Победитель Первенства России 2019 года по картингу», а также медали, памятные кубки и дипломы. Призеры будут определены как среди пилотов, так и среди команд.
Место проведения соревнований пока не сообщается.
Отметим, с 5 по 7 июля в Рязани также пройдет второй этап чемпионата и первенства ЦФО.
Полное расписание можно посмотреть по