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12:38, 19 марта 2019 558

В Рязани пройдут чемпионат и первенство России по картингу

В Рязани пройдут чемпионат и первенство России по картингу

Фото: Pixabay.com

Летом в Рязани пройдут чемпионат и первенство России по картингу, а также чемпионат ЦФО. Календарь официальных соревнований 2019 года опубликован на сайте Картинг России.

Чемпионат России по картингу состоит из пяти этапов, третий и четвертый из них пройдут в Рязани с 12 по 14 июля и со 2 по 4 августа соответственно. В этих числах пройдет первенство России в классах «МИНИ», «Супер МИНИ» и «ОК-Junior».

Организатор соревнований — Российская автомобильная федерация.

Победители гонок получат звания «Чемпион России 2019 года по картингу», «Победитель Первенства России 2019 года по картингу», а также медали, памятные кубки и дипломы. Призеры будут определены как среди пилотов, так и среди команд.

Место проведения соревнований пока не сообщается.

Отметим, с 5 по 7 июля в Рязани также пройдет второй этап чемпионата и первенства ЦФО.

Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

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