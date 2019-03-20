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10:05, 20 марта 2019 215

Воспитанники рязанской Академии тенниса победили в Командном первенстве России

Воспитанники рязанской Академии тенниса победили в Командном первенстве России

Воспитанники рязанской Академии тенниса имени Озерова победили в Командном первенстве России. Турнир проходил в Тольятти.

Сборные области готовились к соревнованиям под руководством директора академии Антона Князева и главного тренера Елены Брюховец.

В категории до 15 лет среди мальчиков первое место заняли Михаил Шапран, Руслан Тюкаев, Богдан Бородин и капитан Алексей Головачев.

Среди девочек в категории до 15 лет третьими стали Елизавета Масная, Анастасия Брешенкова, Мария Сысоева и капитан Александра Кулик.

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