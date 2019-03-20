Воспитанники рязанской Академии тенниса победили в Командном первенстве России

Воспитанники рязанской Академии тенниса имени Озерова победили в Командном первенстве России. Турнир проходил в Тольятти.
Сборные области готовились к соревнованиям под руководством директора академии Антона Князева и главного тренера Елены Брюховец.
В категории до 15 лет среди мальчиков первое место заняли Михаил Шапран, Руслан Тюкаев, Богдан Бородин и капитан Алексей Головачев.
Среди девочек в категории до 15 лет третьими стали Елизавета Масная, Анастасия Брешенкова, Мария Сысоева и капитан Александра Кулик.