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10:41, 22 марта 2019 268

В финале рязанской НХЛ 18+ сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт»

В финале рязанской НХЛ 18+ сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт»

В финале рязанской НХЛ 18+ сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт». Об этом сообщили организаторы.

В полуфинале «автомобилисты» обыграли «Рыбное — Триумф» со счетом 2:1. Два первых периода прошли в равной борьбе и зрители не увидели заброшенных шайб. В заключительной двадцатиминутке лидер бомбардирской гонки Андрей Баранов открыл счет в большинстве, а затем сделал дубль. Рыбновцы смогли отыграться, но сравнять счет не им не удалось.

В другом полуфинале «десантники» разгромили «Поляны» — 4:1. Однако счет в матче открыли аутсайдеры. После заброшенной шайбы «РВВДКУ» дважды отличились в двух оставшихся периодах. Дублем отметился защитник Павел Кузьмин.

Таким образом в финале первого розыгрыша рязанской НХЛ 18+, который пройдет 31 марта, сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт».

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