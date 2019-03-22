В финале рязанской НХЛ 18+ сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт». Об этом сообщили организаторы.
В полуфинале «автомобилисты» обыграли «Рыбное — Триумф» со счетом 2:1. Два первых периода прошли в равной борьбе и зрители не увидели заброшенных шайб. В заключительной двадцатиминутке лидер бомбардирской гонки Андрей Баранов открыл счет в большинстве, а затем сделал дубль. Рыбновцы смогли отыграться, но сравнять счет не им не удалось.
В другом полуфинале «десантники» разгромили «Поляны» — 4:1. Однако счет в матче открыли аутсайдеры. После заброшенной шайбы «РВВДКУ» дважды отличились в двух оставшихся периодах. Дублем отметился защитник Павел Кузьмин.
Таким образом в финале первого розыгрыша рязанской НХЛ 18+, который пройдет 31 марта, сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт».