В Рязани завершился чемпионат России по дзюдо среди полицейских

В Рязани завершился чемпионат России среди территориальных отделений органов внутренних дел по дзюдо. Церемония награждения прошла на базе спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств», в пятницу, 22 марта.
На ней присутствовали губернатор Николай Любимов, замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская, руководитель регионального следкома генерал-лейтенант Владимир Никешкин, и глава областного ГУ МЧС Сергей Филиппов.
Соревнования прошли в течение трех дней. На татами вышли около 500 спортсменов из 49 территориальных органов внутренних дел и 15 профильных вузов страны. Среди них были двое заслуженных мастеров спорта (ЗМС), 25 мастеров спорта международного класса (МСМК), 128 мастеров спорта (МС) и 125 кандидатов в мастера спорта (КМС).
«Для нас большая честь — принимать такие крупные соревнования. Три дня рязанцы наблюдали за поединками на татами. Мы увидели людей сильных, мужественных, волевых. Такие люди обеспечивают сегодня безопасность граждан страны», — сказал на церемонии закрытия Любимов.
По итогам состязаний в личном зачете у рязанцев две серебряные медали: в весовой категории до 81 килограмма у Гагика Закаряна, и в весе свыше 100 килограммов у Андрея Волкова. В командном зачете среди вузов сильнейшими стали спортсмены Московского университета МВД России, филиал которого действует в Рязани — крае, где, как отметили представители Европейского Союза дзюдо, «живут и тренируются мастера самого высокого класса».