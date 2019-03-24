Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:32, 24 марта 2019 238

Рязанская фигуристка Трусова получила на спартакиаде почти на 16 баллов больше, чем Загитова на ЧМ

Рязанская фигуристка Трусова получила на спартакиаде почти на 16 баллов больше, чем Загитова на ЧМ

Фото: Ru.wikipedia.org

Рязанская фигуристка Александра Трусова получила на IX зимней спартакиаде на 15,9 балла больше, чем Алина Загитова на Чемпионате мира. Соревнования проводили в Саранске, сообщает Eurosport.

15-летняя Трусова за произвольную программу набрала 176,9 балла, что на 18,4 балла больше, чем мировой рекорд Алины Загитовой. Техническая оценка в произвольной составила 104,58 балла: спортсменка чисто исполнила четверные лутц и тулуп.

По сумме двух программ Трусова набрала 254,33 балла, что на 15,9 балла больше рекорда мира среди взрослых. Его установила олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова на Nebelhorn Trophy 2018 (238,43).

Второе и третье места на спартакиаде завоевали Анна Щербакова (221,81) и Софья Хозяинова (188,21).

Напомним, в марте Трусова выиграла юниорский чемпионат мира в хорватском Загребе.

© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
9:32, 24 марта 2019
Рязанская фигуристка Трусова получила на спартакиаде почти на 16 баллов больше, чем Загитова на ЧМ
18:23, 22 марта 2019
В Рязани завершился чемпионат России по дзюдо среди полицейских
13:13, 22 марта 2019
У ХК «Рязань» сменился директор
10:41, 22 марта 2019
В финале рязанской НХЛ 18+ сыграют «РВВДКУ» и «Автоимпорт»
8:23, 21 марта 2019
БК «Рязань» проиграл второй матч подряд тобольскому «Нефтехимику»
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 100 328
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 048
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 36 520
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
15:39, 15 марта 2019 26 039
Стало известно, где Любимов купил квартиру
12:51, 11 марта 2019 25 321
В Рязани задержали гендиректора фонда капремонта 13
Все новости
Голосования

Совфед одобрил закон о борьбе с фейками. Как вы относитесь к этому?

Окончание опроса: 27.03.2019
Архив голосований