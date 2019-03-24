Рязанская фигуристка Трусова получила на спартакиаде почти на 16 баллов больше, чем Загитова на ЧМ

Рязанская фигуристка Александра Трусова получила на IX зимней спартакиаде на 15,9 балла больше, чем Алина Загитова на Чемпионате мира. Соревнования проводили в Саранске, сообщает
15-летняя Трусова за произвольную программу набрала 176,9 балла, что на 18,4 балла больше, чем мировой рекорд Алины Загитовой. Техническая оценка в произвольной составила 104,58 балла: спортсменка чисто исполнила четверные лутц и тулуп.
По сумме двух программ Трусова набрала 254,33 балла, что на 15,9 балла больше рекорда мира среди взрослых. Его установила олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова на Nebelhorn Trophy 2018 (238,43).
Второе и третье места на спартакиаде завоевали Анна Щербакова (221,81) и Софья Хозяинова (188,21).
Напомним, в марте Трусова