Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассмотрит Пресненский районный суд. Об этом сообщает РИА «
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предварительное следствие по этому делу окончено.
«Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», — добавила Волк.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд.
Футболисты находятся под стражей в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года за
Фото из Instagram Александра Кокорина