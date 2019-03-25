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12:25, 25 марта 2019 232

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассмотрит Пресненский районный суд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предварительное следствие по этому делу окончено.

«Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», — добавила Волк.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд.

Футболисты находятся под стражей в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года за потасовки с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а также чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Фото из Instagram Александра Кокорина

© RZN.info

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