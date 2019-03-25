В Рязани вручили «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки» по бодибилдингу и фитнес-бикини

В субботу, 23 марта, в Рязани вручили «Гран-при Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки». В этом году чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини оценивали в формате открытого судейства под началом новой федерации NBC (National Bodybuilding Community).

В честь 30-летия рязанского культуризма на сцене дома культуры РГАТУ выступили 91 спортсмен из Москвы, Коломны, Лобни, Люберец, Раменского, Рязани, Калуги, Орла, Тулы, Красногорска, Нижнего Новгорода, Тамбова, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Тюмени и Витебска. Призовой фонд соревнований составил 400 тысяч рублей.

Победителям и спонсорам, как и прошлом году, вручили стеклянные стелы ручной работы, а главным призом стали эксклюзивные награды. Так, победители-мужчины получили семикилограммовые богатырские мечи, а женщины — кокошники, выполненные в виде трех куполов Рязанского кремля. Кроме того, один из атлетов получил сертификат на скидку в размере 300 тысяч рублей при покупке квартиры в «Доме на Ленкома» от генерального партнера соревнований строительной компании Vellcom.

Организаторы выделили несколько категорий: Bodybuilding (мужчины до 90 и более 90 кг), «Bodybuilding мастера», где выступили атлеты старше 40 лет, Men’s physique (пляжный бодибилдинг), «Bikini» (номинации по росту конкурсанток — до 164 см и выше), Fit-model с участницами в платьях и в закрытых купальниках, а также, впервые в Рязани спортсмены посоревновались в «Men's Classic Physique». Кроме того, традиционно зрители увидели так называемые «абсолютки».

По правилам федерации NBC, конкурсантам разрешили участвовать в разных категориях. Так, мужчины демонстрировали судьям свои тела и пропорции в классических позах: в первом раунде они поворачивались фронтально, боками и спиной; во втором раунде атлеты показывали двойной бицепс (спереди и сзади), широчайшие мышцы спины (спереди и сзади), грудь и бицепс сбоку, трицепс сбоку, прорисовку пресса и бедра. Кроме того, организаторы позволили всем спортсменам показать гостям свои лучшие позы в течение одной минуты. В некоторых категориях участники подготовили произвольную программу.

По словам главного судьи чемпионата, двукратного чемпиона России, мастера спорта международного класса (МСМК) по бодибилдингу, основателя московской областной федерации бодибилдинга Юрия Мельникова, рязанские атлеты показали хороший соревновательный уровень и гостеприимство.

«Я впервые оказался в Рязани и по опыту организации и участия во многих турнирах могу отметить, что эти соревнования проведены на очень хорошем высоком уровне. Это видно, в первую очередь, по числу участников и зрителей. По моему мнению, гран-при получился динамичным и зрелищным. Уверен, что такого результата можно было достичь, только учитывая нюансы и мелочи, что мы и постарались сделать», — добавил Мельников.

В категориях «Bodybuilding до 90 кг» и «Bodybuilding свыше 90 кг» победили житель Калуги Роман Артанов и Алексей Мись из Красногорска. В категории «Bikini 164 см» победу одержала Екатерина Бочкарева из Санкт-Петербурга.

Первой в более «высокой» категории «Bikini +164 см» стала Наталия Скичко из Тулы. В номинации «Fit model» Лучшей оказалась москвичка Яна Ерина.

В новой для рязанцев категории «Men's Classic Physique» чемпионом стал Роман Саунин, который приехал из Раменского. Отметим, что на прошлогоднем турнире спортсмен также одержал победу в классическом бодибилдинге.

Самым лучшим среди «пляжников» стал рязанец Артем Никульшин. Абсолютными чемпионами стали Роман Артанов из Калуги и Наталия Скичко из Тулы.