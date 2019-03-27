В воскресенье завершится отборочный этап рязанской НХЛ. Расписание

В воскресенье, 31 марта, в ДС «Олимпийский» завершится отборочный этап
Как рассказали организаторы, в течение восьми лет Лига динамично развивается в России и за рубежом, а Рязанская область на протяжении пяти сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения.
«Благодаря поддержке наших партнеров и ответственной работе коллектива „НХЛ Рязань“ регион с гордостью носит звание столицы любительского хоккея», — говорится в сообщении.
Партнерами «
Участниками восьмого сезона рязанской НХЛ стали 25 команд в двух дивизионах: 18+ и 40+. В календаре турнира прошло 215 игр, которые увидели более 15 тысяч болельщиков.
Программа закрытия:
- 14:15 — переходный матч за выход в группу 1 дивизиона «Любитель 40+" «Энергия» — «Витязь»;
- 15:45 — выступление фигуристов (Москва);
- 16:00 — первый период финального матча дивизиона «Любитель 18+ Лига Надежды» «РВВДКУ» — «Автоимпорт М»;
- 16:25 — первый розыгрыш призов среди зрителей;
- 16.30 — пресс-конференция для СМИ;
- 16:35 — второй период матча «РВВДКУ» — «Автоимпорт М»;
- 16:55 — второй розыгрыш призов среди зрителей;
- 17:00 — автограф-сессия председателя Совета легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратного Олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира Александра Якушева;
- 17:05 — третий период матча «РВВДКУ» — «Автоимпорт М»;
- 17:30 — заливка льда, трансляция фильма НХЛ;
- 17:45 — выступление фигуристов (Москва);
- 18:00 — первый период финального матча дивизиона «Любитель 40+"
- «Восходу СУ-2» — «Автоимпорт»;
- 18:25 — третий розыгрыш призов среди зрителей;
- 18:35 — второй период матча «Восход СУ-2» — «Автоимпорт»;
- 18:55 — четвертый розыгрыш призов среди зрителей;
- 19:05 — третий период матча «Восход СУ-2» — «Автоимпорт»;
- 19:30 — пятый розыгрыш призов среди зрителей;
- 20:00 — торжественная церемония закрытия VIII сезона Ночной Хоккейной Лиги Рязанской области, награждение команд и лучших игроков;
- 21:30 — главный розыгрыш призов.