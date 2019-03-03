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20:54, 3 марта 2019 280

Юные рязанки представят страну на чемпионате мира по воздушной гимнастике

Юные рязанки представят страну на чемпионате мира по воздушной гимнастике

Юные ученицы рязанской школы Mint Dance School прошли отбор на чемпионат мира по воздушной гимнастике. Об этом RZN.info рассказала тренер девочек Вера Минцева.

В воскресенье, 3 марта, в Москве прошли отборочные соревнования среди спортсменов 7-11 лет. В них поучаствовали гимнасты из двадцати городов России. Рязанки завоевали три золота и одно серебро в категориях «воздушные полотна» (новички, любители и профессионалы):

  • Наталья Асеева — 1 место.
  • Дарья Зайцева — 1 место.
  • Кира Дудина — 1 место.
  • Дарина Степушина — 2 место.

Теперь рязанкам предстоит поехать на чемпионат мира в Стамбуле.

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