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12:59, 30 марта 2019 195

Рязанская лыжница Наталья Матвеева приостановит карьеру

Рязанская лыжница Наталья Матвеева приостановит карьеру

Рязанская лыжница, член сборной России по лыжным гонкам Наталья Матвеева призналась, что собирается уйти в декрет. Интервью спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас с Маркусом Крамером (главный тренер сборной России) был разговор о том, что в следующем сезоне я собираюсь в декрет. Там не будет ни чемпионата мира, ни Олимпиады, время очень подходящее. Но если все будет хорошо, сразу после декрета я хочу вернуться. Чтобы окончательно закончить со спортом, у меня даже мысли не было», — рассказала Наталья.

32-летняя спортсменка добавила, что после этого хочет вернуться спорт.

Фото из Instagram-аккаунта Натальи Матвеевой

© RZN.info

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