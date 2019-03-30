Рязанская лыжница Наталья Матвеева приостановит карьеру

Рязанская лыжница, член сборной России по лыжным гонкам Наталья Матвеева призналась, что собирается уйти в декрет. Интервью спортсменки приводит «
«У нас с Маркусом Крамером (главный тренер сборной России) был разговор о том, что в следующем сезоне я собираюсь в декрет. Там не будет ни чемпионата мира, ни Олимпиады, время очень подходящее. Но если все будет хорошо, сразу после декрета я хочу вернуться. Чтобы окончательно закончить со спортом, у меня даже мысли не было», — рассказала Наталья.
32-летняя спортсменка добавила, что после этого хочет вернуться спорт.
Фото из Instagram-аккаунта Натальи Матвеевой