БК «Рязань» обыграл соперника по турнирной таблице. В понедельник, 4 марта, «зубры» в гостях выиграли у «Тамбова» со счетом 67:73.
Рязанцы активнее начали матч, поведя 0:8. Разница сохранялась до конца первой четверти.
Во второй десятиминутке хозяева сократили отставание до минимума, но на перерыв команды ушли при счете 36:41.
Во второй половине тамбовчане продолжили атаковать и повели в счете — 47:43. После этого «зубры» вновь отыгрались и вернули прежний отрыв — 53:57.
В начале заключительной четверти «зубры» вели в восемь очков, но растеряли преимущество — 67:67.
За оставшиеся полторы минуты рязанцы забросили два трехочковых и выиграли у конкурента по таблице.
БК «Рязань» закрепился на четвертом месте в таблице. В понедельник, 4 марта, пройдет ответный матч. Начало в 19:00.