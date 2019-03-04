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17:19, 4 марта 2019 469

БК «Рязань» обыграл соперника по турнирной таблице 1

БК «Рязань» обыграл соперника по турнирной таблице

БК «Рязань» обыграл соперника по турнирной таблице. В понедельник, 4 марта, «зубры» в гостях выиграли у «Тамбова» со счетом 67:73.

Рязанцы активнее начали матч, поведя 0:8. Разница сохранялась до конца первой четверти.

Во второй десятиминутке хозяева сократили отставание до минимума, но на перерыв команды ушли при счете 36:41.

Во второй половине тамбовчане продолжили атаковать и повели в счете — 47:43. После этого «зубры» вновь отыгрались и вернули прежний отрыв — 53:57.

В начале заключительной четверти «зубры» вели в восемь очков, но растеряли преимущество — 67:67.

За оставшиеся полторы минуты рязанцы забросили два трехочковых и выиграли у конкурента по таблице.

БК «Рязань» закрепился на четвертом месте в таблице. В понедельник, 4 марта, пройдет ответный матч. Начало в 19:00.

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