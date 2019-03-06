Для рязанских росгвардейцев провели турнир по дзюдо

В Рязани прошли соревнования по дзюдо среди сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии. Участниками турнира стали 30 борцов из ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны.
Первый замначальника управления Александр Бардин отметил, что единоборства — важное направление подготовки сотрудников Росгвардии.
В общем зачете лучшей стала команда ОМОНа, на втором месте оказался СОБР, на третьем — вневедомственная охрана.
В личном зачете в разных весовых категориях победителями стали Алексей Гагин (ОМОН), Сергей Полосов (ОМОН), Артем М. (СОБР), Александр Зацепин (ОМОН), Александр С. (СОБР), Евгений С. (СОБР), Андрей Горин (ОМОН).