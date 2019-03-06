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9:41, 6 марта 2019 940

Для рязанских росгвардейцев провели турнир по дзюдо

Для рязанских росгвардейцев провели турнир по дзюдо

В Рязани прошли соревнования по дзюдо среди сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии. Участниками турнира стали 30 борцов из ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны.

Первый замначальника управления Александр Бардин отметил, что единоборства — важное направление подготовки сотрудников Росгвардии.

В общем зачете лучшей стала команда ОМОНа, на втором месте оказался СОБР, на третьем — вневедомственная охрана.

В личном зачете в разных весовых категориях победителями стали Алексей Гагин (ОМОН), Сергей Полосов (ОМОН), Артем М. (СОБР), Александр Зацепин (ОМОН), Александр С. (СОБР), Евгений С. (СОБР), Андрей Горин (ОМОН).

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