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15:26, 7 марта 2019 172

Скопинцы обыграли Ухолово в товарищеском матче по хоккею

Скопинцы обыграли Ухолово в товарищеском матче по хоккею

В феврале на скопинском стадионе «Труд» прошла товарищеская встреча между хоккейными командами Скопина и Ухолова. Ее посвятили Дню защитника Отечества и памяти ветеранов спорта города.

Матч организовали при поддержке администраций города и района, а также регионального представительства Ночной Хоккейной лиги.

Соревнования начались со встречи юношеских команд, представляющих Скопин и Скопинский район. В результате жители района обыграли горожан.

Главным событием дня стала игра между хоккейными командами Скопина и Ухолова. Уже в первом периоде счет открыли гости, однако хозяева быстро реабилитировались и забросили три шайбы в ворота соперников. Две из них забил Роман Поромонов, одну — Михаила Колганов. Матч завершился со счетом 3:1.

Вице-президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги и депутат гордумы Олег Смирнов отметил, что именно Скопин является столицей хоккея региона, так как здесь впервые в регионе прошли Чемпионаты города и района.

В перерывах между периодами для болельщиков проводили спортивных конкурсы, победители которых получили сладкие призы и подарки от генерального партнера НХЛ — группы компаний «Автоимпорт».

© RZN.info

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