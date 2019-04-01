В Рязанской области прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе

В Академии единоборств состоялись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе. Об этом пишет сайт правительства региона.
Турнир проводился в дисциплине «греко-римская борьба». В состязаниях приняли участие более 130 человек из Белгородской, Московской, Тульской, Ульяновской, Тверской, Пензенской областей, Республики Мордовия и других регионов. Рязанскую область представили спортсмены СШОР «Олимпиец», СДЮСШОР «Антей», ДЮСШ «Витязь», СШ «Атлет», СШ «Метеор».
По итогам соревнований в своих весовых категориях рязанские спортсмены завоевали 14 медалей.