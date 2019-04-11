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12:24, 11 апреля 2019 353

«Зубры» проиграли «Динамо» из Майкопа

«Зубры» проиграли «Динамо» из Майкопа

«Зубры» проиграли «Динамо» из Майкопа. В среду, 10 апреля, рязанцы уступили со счетом 84:94.

Гости активно начали поединок и повели со счетом 0:10. К концу первой четверти рязанцы немного сократили разницу — 16:22.

Во втором периоде команды выдали результативный отрезок 21:34, который позволил майкопчанам укрепить преимущество.

В третьем периоде «зубры» выровняли игру, а заключительном сократили отставание до пяти очков, но для победы этого не хватило.

После поражения БК «Рязань» опустился на восьмое место в таблице.

Ответный матч пройдет 11 апреля. Начало в 19:00.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

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