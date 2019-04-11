«Зубры» проиграли «Динамо» из Майкопа. В среду, 10 апреля, рязанцы уступили со счетом 84:94.
Гости активно начали поединок и повели со счетом 0:10. К концу первой четверти рязанцы немного сократили разницу — 16:22.
Во втором периоде команды выдали результативный отрезок 21:34, который позволил майкопчанам укрепить преимущество.
В третьем периоде «зубры» выровняли игру, а заключительном сократили отставание до пяти очков, но для победы этого не хватило.
После поражения БК «Рязань» опустился на восьмое место в таблице.
Ответный матч пройдет 11 апреля. Начало в 19:00.
Фото БК «Рязань»