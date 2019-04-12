«Зубры» набрали сто очков и обыграли «Динамо»

«Зубры» набрали 100 очков и обыграли «Динамо». В четверг, 11 апреля, БК «Рязань» со счетом 100:66 победил соперника из Майкопа.
Встреча вновь началась с отрыва гостей в пять очков. После середины первой четверти рязанцы перехватили инициативу и выиграли двадцатиминутку — 25:16. Также уверенно хозяева провели второй период — 53:34.
После большого перерыва рязанцы стали реже набирать очки, но концовка третьей четверти вновь осталась за «зубрами» — 75:47.
В последнем периоде хозяевам удалось набрать 100 очков и довести разницу в счете до 30 очков.
«Результатом игр мы, конечно, недовольны — рассчитывали на две победы. Главный вывод по матчам — на игру с каждым соперником, независимо от занимаемого места, надо выходить, как на последний бой. С первых минут бороться, биться —- только в этом случае результат не заставит себя ждать», — подытожил главный тренер БК «Рязань» Алексей Безнабеев.
Следующий домашний матч «зубры» проведут 14 апреля против «Локомотива-Кубань» -ЦОП.
Фото БК «Рязань»