Дубль новичка помог ФК «Рязань» одержать первую победу в году. Видео

Дубль новичка помог ФК «Рязань» одержать первую победу в году. В субботу, 13 апреля, «горожане» с счетом 3:1 обыграли молодежную команду «Химок».
Счет в первом тайме открыл новичок Алексей Баев, который замкнул прострел Евгения Маричева.
На 41-й минуте подмосковная команда осталась в меньшинстве, а на 49-й — вдевятером.
В середине второго тайма Алексей Баев оформил дубль с передачи Кирилла Зубкова. Спустя четыре минуты вышедший на замену Мещеряков сделал счет разгромным.
В концовке «Химки» получили право на пенальти, которое реализовал Темур Джикия. После матча главный тренер рязанцев Гарник Авалян отметил, что удаления сломали игру.
Следующий матч «горожане» проведут 20 апреля в Саратове против «Сокола».