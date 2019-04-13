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19:13, 13 апреля 2019 549

Дубль новичка помог ФК «Рязань» одержать первую победу в году. Видео

Дубль новичка помог ФК «Рязань» одержать первую победу в году. Видео

Дубль новичка помог ФК «Рязань» одержать первую победу в году. В субботу, 13 апреля, «горожане» с счетом 3:1 обыграли молодежную команду «Химок».

Счет в первом тайме открыл новичок Алексей Баев, который замкнул прострел Евгения Маричева.

На 41-й минуте подмосковная команда осталась в меньшинстве, а на 49-й — вдевятером.

В середине второго тайма Алексей Баев оформил дубль с передачи Кирилла Зубкова. Спустя четыре минуты вышедший на замену Мещеряков сделал счет разгромным.

В концовке «Химки» получили право на пенальти, которое реализовал Темур Джикия. После матча главный тренер рязанцев Гарник Авалян отметил, что удаления сломали игру.

Следующий матч «горожане» проведут 20 апреля в Саратове против «Сокола».

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