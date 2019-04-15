«Десантницы» начали сезон с разгромной победы. Видео

В воскресенье, 14 апреля, «Рязань-ВДВ» на своем поле обыграла «Торпедо» из Ижевска — 3:0.
Действующие чемпионки открыли счет уже на шестой минуте. После прострела Аси Туриевой первый гол за команду забила Кристина Чичкала.
После гола рязанки активно атаковали, но забить вновь удалось только на 69-й минуте, дублем отметилась Чичкала. В концовке Любовь Кипяткова сделала счет разгромным, замкнув подачу с углового от Натальи Осиповой.
После матча главный тренер Константин Климашин отметил, что рязанской команде поставлена задача занять не ниже третьего места в чемпионате.
Следующий матч пройдет также в Рязани. В субботу, 20 апреля «Рязань-ВДВ» сыграет против «Енисея» из Красноярска.