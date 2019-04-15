«Зубры» обыграли соперника из Краснодара. Фото

«Зубры» обыграли соперника из Краснодара. В воскресенье, 14 апреля, БК «Рязань» победил «Локомотив-Кубань-ЦОП» со счетом 77: 71
В первой четверти хозяева набрали 11 очков подряд, что помогло им повести — 23:14. Перед большим перерывом гости смогли приблизиться к сопернику на минимальную разницу — 34:33.
В начале третьего периода краснодарцам удалось выйти вперед, но сразу после этого «зубры» перехватили инициативу и увеличили свое преимущество — 58:49.
В заключительной четверти гости пытались сравнять счет, но «зубрам» удалось сохранить разницу в шесть очков.
Победа помогла БК «Рязань» подняться на седьмое место в таблице.
Ответный мачт пройдет в понедельник, 15 апреля. Он станет последним для «зубров» на домашней площадке в регулярном чемпионате.
Фото БК «Рязань»