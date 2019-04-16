Во Владимире после капремонта открыли спортшколу олимпийского резерва по боксу. Об этом
По словам губернатора Владимира Сипягина, «школа буквально восстановлена из пепла».
«Это даст очередной виток развития такому виду спорта как бокс. Во Владимирской области по сравнению с 2000-ми годами в два раза увеличилось количество спортсменов, занимающихся боксом», — считает он.
Сипягин подарил воспитанникам спортшколы новые боксерские перчатки.
Напомним, спортшкола работает с 2014 года (после реорганизации спортивной детско-юношеской комплексной школы единоборств олимпийского резерва). Ее начали ремонтировать после пожара в декабре 2017 года. На работы выделили 7,25 миллиона рублей, из них 5 миллионов направила Федерация бокса России и 2,25 миллиона рублей — департамент по физической культуре и спорту областной администрации.
В здании заменили крышу и электрику, обновили помещения.
Во время ремонта воспитанники школы бокса тренировались на базах в лицее №14 и в Перекопском городке. Всего под руководством 23 тренеров боксом занимаются 650 спортсменов.